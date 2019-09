Festival della canapa, una tre giorni tra cibo, incontri e mostre

CanapArti è il primo festival della riviera romagnola dedicato alla coltura e alla cultura della canapa, che si svolgerà dal 6 all’8 settembre nel centro storico di Montescudo. Si tratta di una manifestazione ricca di contenuti e appuntamenti culturali e scientifici, accompagnati da eventi musicali (i live di Gogo and Friends al venerdì sera, Boogie Chillen al sabato sera e Mister Bulldog la domenica sera), stand fieristici di alcune tra le più importanti aziende del settore. Senza dimenticare la zona food & beverage, anch’essa a base di canapa: nel menu, ad esempio, anche lasagne, tagliatelle e l’immancabile piadina, tutte con farina di canapa. Questa pianta, coltivata fin dall’antichità anche in Romagna, è infatti una delle specie vegetali più versatili in natura, con applicazioni nei più svariati ambiti, dall’alimentazione alla cosmesi, dall’industriale al tessile, dal benessere personale fisico e psicofisico alla veterinaria, dall’ecologia allo sviluppo sostenibile.

Saranno presenti aziende da diverse parti d’Italia specializzate in vini alla canapa, cosmetici alla canapa, bioedilizia con la canapa e tanto altro ancora. Oltre alle esposizioni, Montescudo ospiterà tre giorni di workshop, laboratori, esibizioni artistiche, show cooking e intrattenimento. Oltre ai tanti produttori che daranno vita ad una grande mostra mercato, infatti, il festival si propone come piattaforma culturale sul tema canapa, con convegni pubblici di alto livello (dalle 17 alle 19 al Teatro Rosaspina), a cui parteciperanno imprenditori, enti agricoli, nutrizionisti, dottori, farmacisti e legali. Il programma prevede infatti venerdì 6 settembre il workshop “Canapa industriale - la filiera agroalimentare”, con il Dott. Alessandro Mondello (Agronomo), i rappresentanti di Confagricoltura e i membri di Educanapa, la Scuola della canapa. Quindi sabato 7 settembre, “Approfondimenti legali sulla canapa”, con l’Avv. Carlo Alberto Zaina, tra i massimi esperti in materia, e Luca Marola di Easyjoint. Infine domenica 8 settembre, “Aspetti terapeutici della canapa”, con il Dott. Federico Mignani e altri farmacisti, Franco Casalone e Matteo Gracis (Direttore editoriale di Dolce Vita Magazine) che presenterà nell’occasione il suo ultimo libro. L’evento è organizzato da Canapahouse Riccione e Lemmo'S Agreement S.R.L., con il patrocinio del Comune di Montescudo-Monte Colombo.