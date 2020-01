Festival di Rimini: aperte le iscrizioni per la seconda edizione

La seconda edizione del Festival di Rimini, organizzato anche quest'anno da YourVoice Records e Rimini Classica, cresce di qualità e quantità. L'appuntamento con la finale sarà sabato 21 marzo alle ore 20.30 al Teatro Galli. Quest'anno saranno tre le categorie in gara. Oltre a quelle degli interpreti e degli autori che, come nella emozionante finale del Teatro Galli 2019 si incroceranno fra loro e si esibiranno con l'Orchestra Rimini Classica, si aggiungeranno anche i Cantautori e le Band per una grande serata. Questa seconda edizione, inoltre, apre le selezioni al pubblico. Il Rose & Crown, il Kiosko Vincanto e l'House of Rock ospiteranno le varie selezioni. Oltre alla giuria di esperti, anche il pubblico presente nei locali potrà votare, così come tutti coloro che seguiranno la diretta streaming sulla pagina facebook di Festival di Rimini. Presenta Silvia Cecchini. Il calendario sarà: Martedì 14 e Mercoledì 15 gennaio 20.30 Selezioni Interpreti ed Autori Rose & Crown. Mercoledì 22 gennaio ore 20.30 Kiosko Vincanto di Villa Verucchio Selezione Cantautori e band. Martedì 28 gennaio ore 20.30 Semifinali House of Rock. Sabato 21 marzo ore 20.30 Finale al Teatro Galli, prevendita biglietti numerati già partita circuito liveticket. Chi lo desidera potrà prenotare il tavolo direttamente al Rose&Crown al numero 0541-391398, al Kiosko 0541-676717 e all'House Of Rock 0541-775803.

L'ingresso è libero.