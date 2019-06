Filippo Sassòli sceglie Rimini per esporre l'Arca di Pinocchio

Grande fermento per l’arrivo in città delle 35 opere che dall’antico e rinomato museo della Grafica di Pisa, sosteranno in via eccezionale a Rimini per un mese, per poi essere esposte nelle prestigiose sale del Museo dell’Istituto Centrale per la Grafica, alla Fontana di Trevi di Roma.

L’artista Filippo Sassòli sceglie Rimini per esporre le tavole degli animali del capolavoro letterario di Collodi frutto di un grande lavoro durato dieci anni.

La mostra sarà inaugurata sabato 8 giugno dalle 18.30 nella suggestiva cornice di Augeo Art Space, spazio dedicato all’arte nel nobile palazzo Spina nel cuore di Rimini, in corso d’Augusto 217.

Sergio Antolini, fondatore di Augeo sottolinea: “ E’ un grande privilegio per Augeo e per il territorio: questa straordinaria mostra è per la prima volta esposta in uno spazio non museale”.

All’edizione riminese, infatti, farà seguito quella romana prevista per l’autunno, presso le sale del Museo dell’Istituto Centrale per la Grafica, alla Fontana di Trevi.