‘Notti magiche’ di Paolo Virzì sugli schermi della Cineteca

Dopo ‘I film che ho visto’ e ‘I film che ho scritto’ la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho ispirato”, calendario di proiezioni per indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo, in vista delle celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini nel 2020.

Il 12 novembre 2019 la Cineteca Comunale alle ore 21 proietterà ‘Notti magiche’ di Paolo Virzì (Italia 2018) Il film racconta gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di Federico Fellini e Roberto Benigni,