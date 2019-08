Roma, un quartiere medioborghese di Mexico City a Cinema Giardino

Una serata da Oscar Giovedì 22 agosto a Cinema in Giardino con "Roma" il film di Alfonso Cuaron sulla storia di diverse generazioni di una famiglia durante gli Anni Settanta a Città del Messico. Il film ha ottenuto 10 candidature e vinto 3 Premi Oscar, ha vinto un premio ai David di Donatello, Il film è stato premiato al Festival di Venezia e vinto 2 Golden Globes.

Messico, 1970. Roma è un quartiere medioborghese di Mexico City che affronta una stagione di grande instabilità economico-politica. Cleo è la domestica tuttofare di una famiglia benestante che accudisce marito, moglie, nonna, quattro figli e un cane. Cleo è india, mentre la famiglia che l'ha ingaggiata è di discendenza spagnola e frequenta gringos altolocati. I compiti della giovane domestica non finiscono mai, e passano senza soluzione di continuità dal dare il bacio della buonanotte ai bambini al ripulire la cacca del cane dal cortiletto di ingresso della casa: quello in cui il macchinone comprato dal capofamiglia entra a stento, pestando i suddetti escrementi. Perché nel Messico dei primi anni Settanta tutto coesiste: il benessere ostentato dei padroni e la schiavitù "di nascita" dei nullatenenti. Tutto convive in un sistema contradditorio ma simbiotico in cui le tensioni sociali non tarderanno a farsi sentire, catapultando il recupero delle terre espropriate in cima all'agenda dei politici in cerca di consensi.

Orari delle proiezioni 21:20. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cinepalace di Riccione.

Costo del biglietto 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12).

L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.

Si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).