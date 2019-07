Fluo Run Illumina Cattolica

Sabato 27 Luglio 2019 a Cattolica si svolgerà la Flou Run. 5km Fan Race aperta a tutti

"Una Manifestazione rivolta a tutti - spiegano gli organizzatori - che si svolgerà dal pomeriggio fino a sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, colori, musica, allegria e festa. L'obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello di benessere e piacere con il dress code "FLUO" dove il vero protagonista sei tu. Insieme a tutti gli altri partecipanti vivrai un'esperienza indimenticabile". Dalla prima edizione ad oggi una continua escalation di iscritti e consensi con migliaia di partecipanti in tutta la Penisola ad ogni edizione, "ma al di là dei numeri, sono le emozioni e le mille luci Fluo a rendere questo evento unico corsa/camminata divertente di 5 km per promuovere la felicità e la salute psicofisica legata al movimento". Con il tempo il format si è ampliato diventando un vero e proprio Festival del fitness e dello sport, una manifestazione che racchiude nella stessa giornata, un mix vincente di avvenimenti. "Dal palco del Fluo Run Festival - continuano i promotori - i nostri esperti e qualificati coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba, Functional training e Strong".Terminate le attività fitness alle 21:30 partirà la Fluo Run, una vera e propria "fun race" di 5 Km che si svolge di sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, per il bellissimo centro storico e turistico della citta di Cattolica. "Conclude il Fitness day, un live set con musica dal vivo, dove potrai ascoltare, insieme a tutti gli altri "Runners". Insomma un appuntamento imperdibile con il benessere e il divertimento. Che tu sia un corridore, un camminatore o un principiante alle prime armi, Fluo Run è un festival - concludono gli organizzatori - per promuovere benessere e attività fisica in modo completamente divertente!".

Programma

Il programma della manifestazione Fluo Run Festival parte alle 18:00 con l'apertura dell'Area distribuzione kit e dell'Area make-up

Alle 18:30 partono le attività fitness con 20 minuti di Warm-Up, rivolto al riscaldamento dei partecipanti (e dell'ambiente), seguono 30 minuti di training funzionale con esercizi a corpo libero atti a migliorare: forza, potenza, velocità coordinazione, agilità ed equilibrio.

Si prosegue con la Zumba Fitness, della durata di 40/45 minuti, dove dal palco si fanno scatenare centinaia di partecipanti al ritmo dei suoni caraibici; conclude il palinsesto, un'attività più intensa, perfettamente sincronizzata con la musica, chiamata Strong.

Terminate le attività fitness il countdown porta allo start della Fluo Run

Prima, durante e dopo la manifestazione un cantante di livello, accompagna sia i Fluo Runners che gli immancabili presenti più o meno occasionalmente sul posto.



Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione : www.fluorunfestival.it