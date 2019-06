Francesco Moser al Festival della cultura sportiva

A Cattolica il 25 Giugno per la 4° edizione del Festival della Cultura Sportiva – Giochi della Legalità organizzata dalla Rimbalzi Fuori Campo, il Veloclub Cattolica sarà in scena con la 2° Gimkana Citta di Cattolica Memorial Volturno Boga che si disputerà in centro lungo via Bovio. Alle premiazioni presenzierà il mito del ciclismo italiano e mondiale Francesco Moser.

Il programma della 5° serata prevede:

18:00 – Ciclismo– presso via Bovio 2° Gimcana Memorial Volturno Boga Riservata alla categoria giovanissimi

20:30 – Bambini – Piazza I Maggio La mezza notte bianca dei bambini Giochi, laboratori ed animazione per bambini

21:30 – Intervista – Piazza I Maggio Ivan Cecchini, del Veloclub Cattolica, dialoga con il campione Francesco Moser

22:00 – Premiazioni – Premiazioni di tutte le gare, con la presenza di Francesco Moser

22:30 – Spettacoli – Spettacolo di Danza della Nuova Accademia diretta da Marinella Capuano