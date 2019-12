Al ciclo di incontri "Dire il futuro" si parla di Ambiente con Farinelli

Prosegue con grande successo di pubblico il ciclo di incontri “Dire il futuro: il lessico del XXI secolo” promosso dal Liceo Economico Sociale “Cesare – Valgimigli” in collaborazione con l’Università di Bologna/Campus di Rimini.

Dopo le lezioni del prof. Stefano Zamagni il 27 novembre sulla “Responsabilità” e del prof. Andrea Canevaro sulla “Diversità” il 10 dicembre, è la volta del prof. Franco Farinelli che terrà una lezione sull’“Ambiente” mercoledì 18 dicembre alle 18.30.

Il professore, docente di geografia, già Presidente del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna e Presidente dei Geografi Italiani, ritorna a Rimini, invitato dal Liceo riminese, dopo aver partecipato l’anno scorso alla rassegna “Biblioterapia” organizzata dalla Biblioteca “Gambalunga”.

Lo studioso di fama internazionale, ha infatti insegnato a Ginevra, a Los Angeles e alla Sorbona di Parigi, prendendo spunto dai suoi testi “Geografia” del 2003, “La crisi della ragione cartografica” del 2009 e “La parte originaria: tra il naturale e l'artificiale del 2015”, traccerà una breve biografia della Terra e discuterà le diverse concezioni legate al termine “Ambiente”.

L’appuntamento è per tutti mercoledì 18 dicembre ore 18.30 presso l’Aula Magna del Liceo “Cesare – Valgimigli in via Missirini, 10 a Viserba.