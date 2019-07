Bobo Vieri sale in consolle alla Baia Imperiale

Sabato 20 luglio si accendono 44 candeline con un grande evento dedicato alla musica. Siamo nel tempio del divertimento, inaugurato nel 1975 con il nome di Baia degli Angeli e nel 1985 (con una veste completamente rinnovata) come Baia Imperiale. L’alone mitologico e lo sfarzo delle imponenti colonne che ricordano le sembianze di un enorme tempio romano di età augustea, saranno la faranno da cornice al party che vedrà in consolle lo show di Bobo Vieri in veste da dj. Il mitico bomber, a Riccione per il torneo di sport e solidarietà “Bobo Summer Cup”(promosso e organizzato da lui) salirà in consolle alla Baia per festeggiare i 44 anni del locale di Gabicce Monte.

Un personaggio di enorme richiamo. Christian “Bobo” Vieri; indimenticato centravanti della Nazionale di calcio e di numerose squadre italiane, si presenta nella veste di dj debuttando con la canzone” The Chance” nel mondo della musica e in particolare dietro la consolle. Da venerdì 12 luglio, infatti, è arrivato in radio e sulle piattaforme digitali The Chance, il primo singolo di Bobo Vieri Dj, realizzato con il dj e produttore Luca Cassani e la cantante e vocalist Lara Caprotti, presenti sabato sera al party della Baia.

Bobo Vieri Dj Show è un format che unisce house music, voce e musicisti live per garantire un’esperienza unica, che vede dietro la consolle dei locali italiani più alla moda proprio il bomber in un tour già tutto esaurito. La canzone è accompagnata da un videoclip che è stato girato all’alba e al tramonto nella riserva naturale del delta del Po. The Chance propone sonorità eleganti e groove house, che si sposano alla perfezione con la voce profonda della cantante che ha aderito al progetto. La versione original, acustica, è più coinvolgente, mentre la versione club è perfetta da ballare.

