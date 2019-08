Calabresi e Mascino 'Genitori quasi perfetti' al Cinema Giardino

Venerdì 30 agosto, alle 21.20, una nuova serata evento a Cinema in Giardino con ospiti all'arena riccionese Paolo Calabresi e Lucia Mascino a presentare "Genitori quasi perfetti" la commedia diretta da Laura Chiossone, incentrata sulle vicende di Simona, una madre single, ossessionata dal figlio di appena otto anni, di nome Filippo, per il quale dovrà organizzare la festa di compleanno.

Per chi vuole partecipare, Paolo Calabresi e Lucia Mascino sono al Pepper di Riccione, accanto all'arena, per un aperitivo, prima della proiezione del film.

Simona Riva è una mamma single con un figlio, Filippo, giunto all'ottavo compleanno: dunque bisogna organizzare la festa con gli amichetti della scuola, e Simona si dedica anima e corpo all'impresa di ospitare una manciata di ragazzini scalmanati con i rispettivi genitori. Ed è il campionario degli adulti quello più variegato: la coppia di ferro politically correct convinta di avere la verità in tasca; il mammo disoccupato certo che il modo migliore per crescere un bambino sia restare al suo livello; l'estetista ipersessuata che talvolta si sente soffocare; il manager neoseparato che non ha tempo per la famiglia; e infine la mamma arcobaleno. Allacciate le cinture: la festa del piccolo Filippo rischia di trasformarsi in una cena delle beffe.

Il costo del biglietto per anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12).

In caso di maltempo la presentazione si tiene al Cinepalace Riccione.