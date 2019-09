Gentleman's ride, al via la parata di solidale di moto classiche con centauri in abiti eleganti

Domenica 29 settembre a Romini partenza da piazzale Boscovich per Distinguished Gentleman’s Ride, parata solidale di moto ‘classiche’ con motociclisti in abiti eleganti che riunisce oltre 110.000 eleganti gentiluomini in più di 700 città in 110 nazioni, alla guida di moto classiche e vintage, in favore della salute dell'uomo.

L'obiettivo per il 2019 è di raccogliere 7 milioni di dollari da donare alla Movember Foundation, la più importante organizzazione al mondo per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale. Il percorso parte dal piazzale del porto per proseguire sul lungomare, con una sosta a Miramare e rientro in Largo Boscovich, dopo un breve giro in collina. Per partecipare, registrarsi gratuitamente sul portale di riferimento, dove si possono trovare le informazioni sulla parata e partecipare all'estrazione di premi per l'impegno alla raccolta fondi. Orario: ritrovo ore 9.00 – partenza ore 10.00 – rientro alle 13.00 Info: 339 8070756 www.gentlemansride.com/