Germania anno zero il film di Rossellini per i 75 anni dalla Liberazione di Montegridolfo

Giovedì 5 settembre alle ore 21.15 presso il Museo della linea dei goti di Montegridolfo, prosegue la rassegna cinematografica Dalla Liberazione alla Caduta del Muro, con il film di Roberto Rossellini Germania anno zero.

Ricorrendo i 75 anni dalla Liberazione di Montegridolfo e i 30 dalla Caduta del Muro di Berlino, l’Amministrazione Comunale montegridolfese propone una serie di films che raccontano i momenti storici della guerra in Italia, della ricostruzione post-bellica, fino alla vita nella Berlino del 1989.

Il film è forse il più difficile del ciclo e narra l’esistenza di un bambino tra le macerie della Berlino bombardata. La storia -straziante- pone così tante riflessioni che ne fanno un capolavoro della cinematografia internazionale: la volontà di un piccolo superstite al conflitto si scontra con la tragica realtà del quotidiano, fino al disperato epilogo.

Precederà la visione del film lo speciale girato da Teleromagna sulla recente edizione de La Montegridolfo liberata.

Il prossimo appuntamento della rassegna Dalla Liberazione alla Caduta del Muro, sarà giovedì 19 settembre con il film Monuments men di George Clooney.

Si ricorda che come tutte le iniziative per il 75° Anniversario della Liberazione di Montegridolfo, anche questa proiezione cinematografica è ad ingresso gratuito