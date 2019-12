Gino Vignali torna con un nuovo romanzo e colora di giallo "La Notte Rosa": incontro con l'autore

Giallo e mistero sono protagonisti giovedì 5 dicembre, alle 18, alla Libreria Riminese. Lo scrittore e autore tv Gino Vignali presenta il suo nuovo romanzo "La notte rosa" edito da Solferino. Introdurrà il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dialoga con l'autore il libraio Mirco Pecci.

Il libro è la terza puntata della tetralogia di Vignali, un’avventura tra moda, moto e mare, dove l’estate riminese non è mai stata così calda.

La trama

Sei feriti in una rissa, quattro ubriachi ripescati in mare, solo tre scomparsi: un grande successo per la polizia di Rimini dato che la Notte Rosa, il Capodanno estivo della Riviera che richiama in città migliaia di persone, nella prima sera poteva fare molti più danni.

Ma il sollievo dura poche ore, il tempo di registrare un’altra scomparsa: quella della madrina della serata di chiusura, Giulia Ginevra Mancini, la fashion blogger più famosa d’Italia, fidanzata del campione di moto Gp Malcom «the Eagle» Piccinelli, gloria locale e nazionale. Come se non bastasse, poco fuori città vengono ritrovati un’auto crivellata di colpi di kalashnikov e tre cadaveri. I pensieri del vice questore Costanza Confalonieri Bonnet sono più cupi del solito, nonostante qualche telefonata di troppo con un fascinoso capitano di peschereccio le faccia battere il cuore. E anche la sua squadra non è di buon umore: Orlando Seneca Appicciafuoco è costretto a dare brutte notizie a una famiglia di nomadi siciliani, Emerson Balducci è turbato da un tatuaggio cinese di dubbia interpretazione, Cecilia Cortellesi viene costretta a salire su una minimoto. Ma soprattutto, un’indagine che sembrava nata per finta comincia a fare paura davvero.

In questo nuovo giallo della sua popolare serie, Gino Vignali scava nell’animo dei personaggi mostrandoli alle prese con il dubbio, la tentazione, la menzogna. Suspense e arguzia si tingono di un nuovo tocco di intimità, mentre la Squadra omicidi più irresistibile della riviera romagnola ci coinvolge in un intreccio perfetto di moda, moto e mare.

L'autore

Gino Vignali è nato a Milano. Il suo nome è da anni legato a quello di Michele Mozzati, un sodalizio nato ai tempi dell’università e che li ha resi celebri come Gino & Michele.

Tra le tante attività, sono tra i fondatori dell’agenda Smemoranda, hanno partecipato alla nascita del cabaret Zelig e ideato l’omonima trasmissione televisiva.

In coppia con Michele ha pubblicato numerosi libri, di narrativa e non, tra cui Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (1991) e Neppure un rigo di cronaca (2000).

Dopo i vari libri scritti con Michele, Gino Vignali ha esordito come giallista con la Chiave di tutto (Solferino 2018) a cui è seguito Ci vuole orecchio (2019): i primi due romanzi di una tetralogia riminese ambientata nelle quattro stagioni.