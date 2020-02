Aquile Randagie al cinema Tiberio per la Giornata del Pensiero

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) sabato 22 febbraio alle ore 19 (biglietti € 5 interi, € 4 ridotti Tiberio Club) in occasione del Thinking Day 2020, la giornata commemorativa della nascita di Lord Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo e di sua moglie Olive, ritorna il film Aquile Randagie di Gianni Aureli con Pietro De Silva, Maurizio Lops e Marc Fiorini. Il film riporta al 1928 quando lo scautismo fu dichiarato soppresso dal Consiglio dei Ministri. Un gruppo di ragazzi della parrocchia di S.Solcro si rifiuta di sottostare a questa norma e decide di continuare a svolgere la propria attività tra Milano e Monza. I giovani organizzano il loro primo week end clandestino. Aquile Randagie racconta un pezzo di Resistenza italiana e personaggi rimasti spesso fuori dai libri di storia. «È un film sulla guerra, ben documentato da una ricerca storica, che mostra anche l’allegria, il coraggio e la spensieratezza di giovani» spiega il regista Gianni Aureli, romano, 34 anni, alla sua prima esperienza dietro la cinepresa per un film di finzione dopo tanti documentari e reportage.