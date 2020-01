Giornata nazionale del dialetto: in Biblioteca incontro con i poeti e laboratori per bambini

Giovedì 16 gennaio alle ore 21 in sala Baldini i poeti e le poetesse dialettali Germana Borgini, Sergio Lepri, Dauro Pazzini, Stefano Stargiotti e Annalisa Teodorani saranno gli ospiti della serata organizzata dalla biblioteca in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. L’appuntamento con l’iniziativa “Santarcangelo senza nuvole”, vedrà gli artisti dialogare con il pubblico e presentare i propri componimenti. Annalisa Teodorani sarà protagonista anche dell’iniziativa che la biblioteca ha organizzato per i più piccoli sempre nell’ambito della Giornata del dialetto: domenica 19 gennaio, in occasione dell’apertura domenicale della Baldini, alle ore 10 è in programma il laboratorio per bambini dai 7 anni “Nu t zcórda l’animèli”, attraverso il quale la poetessa e le operatrici della cooperativa New Horizon insegneranno i nomi degli animali della fattoria in dialetto romagnolo con divertenti giochi. Per partecipare al laboratorio – organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo – è necessaria la prenotazione inviando una sms al numero 366/6797354 o una mail a biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.