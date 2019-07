Good Vibrations: ultimo appuntamento con il mondo Mina

Mercoledì 31 luglio ultimo appuntamento dell'edizione 2019 di "Good Vibrations" nella splendida cornice della Piazza del Tramonto di Cattolica, zona del porto. A partire dalle 21,30, l'appuntamento con raccontati e suoni per arrivare al cuore della grande musica che ha fatto la storia del Novecento e non solo. Per concludere, Emiliano Visconti proverà a portarci nel mondo di Mina, la gigantessa, la più grande, la più brava, la "miglior cantante del mondo" secondo uno che di musica se ne intendeva: Louis Armstrong. Una donna straordinaria, di un'intelligenza tagliente, spregiudicata, spudorata e imprevedibile, oggi quasi donna del mistero, che pare eterna.

"Nel non facile gioco di rileggere questa sacerdotessa del canto - spiegano gli organizzatori - abbiamo chiamato una giovane musicista alla quale sicuramente Mina stringerebbe la mano e sfiderebbe in duetto: Cristina Di Pietro, che col suo quartetto a Mina fa onore e a voi farà venire la pelle d'oca".

L'incontro si concluderà con un breve concerto. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo l'incontro si terrà presso il Centro Culturale Polivalente – Biblioteca Comunale in Piazza della Repubblica 31, Cattolica.