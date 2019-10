Halloween in Biblioteca con Edgar Allan Poe

In occasione di Halloween, giovedì 31 ottobre, la Biblioteca Comunale “Alfredo Panzini” propone un doppio appuntamento. Si comincia alle 17.00, quando nei locali di viale Paolo Guidi la Compagnia Le Pu-pazze sarà protagonista di un incontro dedicato ai più piccoli dal titolo “La zuppa delle streghe”, a margine del quale è in programma anche un laborio creativo aperto a tutti i partecipanti. Alle 20.45, l’attore Dany Greggio si confronterà con Edgar Allan Poe, attraverso le letture tratte dalle storie di uno dei più grandi scrittori della letteratura dell'inquietudine. Una performance arricchita e drammatizzata dalle atmosfere musicali create da Andrea Alessi, per ricordare la notte di Halloween attraverso una miscela di parole, gesti teatrali e suggestioni sonore.