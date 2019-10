Magici Rituali. Halloween e Ponte Ognissanti a Riccione Terme

Mercoledì 30 ottobre Riccione terme da l’appuntamento a tutti coloro che vogliono festeggiare Halloween, nelle calde piscine termali del Percorso Termale Sensoriale a partire dalle ore 18 e fino alle ore 22.

Lo Zolfo è da sempre l’ingrediente magico delle streghe, ma lo è anche dell’acqua termale di Riccione Terme. L’esaltazione dei poteri racchiusi nei preziosi sali termali delle acque, unite al viaggio nei diversi ambienti del Percorso Termale Sensoriale per un'esperienza di divertimento, benessere e relax di corpo e mente.

Nel corso della serata tante le sorprese e i Magici Rituali “Gost. White Ritual” & “Blood. Red Ritual”; tra sulfurei e caldi vapori termali, emozionati trattamenti esfolianti a base di dolci cristalli e inebrianti aromi, per godere del benessere a base di ingredienti naturali come il Melograno, il Mosto d’Uva, l’Olio di Semi di Zucca e il Kiwi.

In sala relax un piacevole infuso, la Tisana ai Frutti Rossi, dall’effetto rilassante e antiossidante ricca di vitamina C e per tutti gli ospiti l'immancabile scelta: Dolcetto o Scherzetto?

“Dress Code” a tema: agli scatti con le interpretazioni più accattivanti della serata in piscina che verranno postati sui social taggando Riccione Terme, verranno attribuite tante sorprese di benessere: kit con i nuovi prodotti della linea cosmetica e abbonamenti aquafitness. Sabato mattina in SPA. Per gli insaziabili di benessere, Riccione Terme bissa con Sabato Mattina 2 Novembre in SPA e l’ingresso al Percorso Termale Sensoriale dalle 8.30 fino alle 12.30, completato dal Rituale Sensoriale al Frutto della Passione in Grottino Veneziano e dalla Maschera Emozionale Dissetante Viso.

La pelle di corpo e viso al termine della mattinata sarà completamente rigenerata, morbida, distesa e setosa e più ricettiva a trattamenti cosmetici. Proprio per questo durante l’evento in SPA si potrà effettuare il trattamento personalizzato Finissage viso con i nuovi prodotti della Cosmesi Riccione Terme; contorno occhi, siero e crema.