Happening gratuito: l'ultima festa prima della chiusura del Lavatoio

Santarcangelo Festival ha ospitato tra settembre e ottobre il ‘nomadic block’ del master programme di DAS Theatre di Amsterdam diretto da Silvia Bottiroli. Un percorso di studio e residenza artistica e curatoriale della durata di un mese per nove partecipanti al master in performing arts: mentor del block è stato Motus, direzione artistica del Festival, in sinergia con artiste e artisti internazionali quali El Conde de Torrefiel, Mara Oscar Cassiani e Kamilia Kard, Maura Nguyen Donohue e _vvxxii, Muta Imago, Zapruder fillmmakersgroup.

A conclusione della settimana di lavoro di Mara Oscar Cassiani, venerdì 18 ottobre alle ore 21 apriamo il Teatro Il Lavatoio per condividere il percorso a Santarcangelo dei partecipanti al master: un happening aperto a tutte e tutti per annunciare anche la temporanea chiusura del Lavatoio, che entra in una fase di ristrutturazione fino alla primavera 2020. L’ultima festa, preludio di un nuovo inizio. L’ingresso è gratuito.