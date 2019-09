Humus Altro Festival ospita The Zen Circus, Margherita e Damiano Tercon, i Camillas

Appuntamento il 13 e 14 settembre alla Casa dell’Editore di Covignano per una due giorni di spettacolo e riflessioni a cura di Pacha Mama. Tra gli ospiti The Zen Circus, Margherita e Damiano Tercon, i Camillas

Humus Altro Festival è il contributo che i giovani dell'associazione Pacha Mama offrono alla scena culturale della città. Il festival è intimamente legato al luogo in cui si svolge, il giardino della Casa dell'Editore, un accogliente "Book and Breakfast" sul colle di Covignano, a 10 minuti dal centro di Rimini. Venerdì 13 e sabato 14 settembre concerti, presentazioni di libri e monologhi teatrali saranno da cornice al cuore tematico della manifestazione: un percorso di approfondimento e riflessione attraverso un’installazione interattiva e tavoli di confronto su quattro temi - " abitare se stessi", "abitare la propria casa ", "abitare il proprio Stato ", "abitare il mondo " - inquadrati da un punto di vista alternativo, trasgressivo e disobbediente. A portare il loro contributo al festival anche tanti artisti e personalità molto differenti tra loro per interessi e campi di attività: dalla musica con gli Zen Circus e i Camillas, al teatro con Margherita e Damiano Tercon, passando per il giornalismo con Giulio Cavalli e Brahim Maarad.

Chi c’è dietro questo progetto?

Pacha Mama è un’associazione di volontariato che opera dal 1992 nella provincia di Rimini per promuovere, insieme all'omonima cooperativa il commercio equo e solidale e i valori di trasparenza, dialogo e rispetto. “Pacha Mama“ significa “madre terra” in lingua quechua e da solo riesce a veicolare due importanti valori che ci hanno ispirato: il forte legame con il terreno e il rispetto per il mondo in cui viviamo, mentre la lingua sudamericana esprime una forte propensione all’internazionalità e una spiccata curiosità per il diverso.

Molti degli attuali attivisti dell’associazione non erano nemmeno nati quando questa cominciava a diventare parte integrante del tessuto sociale di Rimini, eppure la domanda che muove l’azione collettiva degli associati è sempre la stessa: “come costruire un mondo equo sostenibile dove le culture popolari, le conoscenze, le competenze, i progetti e le ambizioni possono essere condivise dentro un’unica cultura del rispetto reciproco?”.

Questa è, decisamente, una domanda troppo grande per una piccola associazione. Ma non è una domanda impossibile! Pacha Mama ha pensato a “Humus” come ad una etichetta, e le sue iniziative sono la risposta del sincero impegno dei suoi volontari. Sono l’occasione che l’associazione offre per incontrarsi e lavorare insieme sul proprio senso di appartenenza alla dimensione pubblica cittadina.

Programma

Il festival è nato e si è sviluppato grazie alle forze dei circa 40 volontari che sono stati coinvolti nell'organizzazione, nella progettazione e nella comunicazione delle attività del festival. Humus si sviluppa su due giornate durante il quale sarà possibile scoprire l’installazione interattiva allestita nel bosco che circonda la Casa dell’Editore: dieci percorsi esperienziali tra le ‘stanze’ di un’abitazione che tra immagini e parole spingono a riflettere sul rapporto con noi stessi e con il mondo.

L’apertura del Festival è prevista per venerdì 13 settembre alle 16, mentre alle 18 è in programma il primo appuntamento con Margherita e Damiano Tercon, fratelli artisti che hanno conquistato la ribalta del grande pubblico con la partecipazione all’Italia’s got talent, dove hanno fatto sorridere e commuovere portando all’attenzione un tema delicato come l’autismo. Si prosegue poi con la musica dalle 20: tra gli ospiti della serata i Camillas, irridente e surreale band di Pesaro che negli ultimi anni vanta un numeroso seguito un po’ in tutta Italia.

Sabato 14 spazio al dibattito grazie a tavoli di confronto dedicati ai temi su cui il festival è incentrato (abitare se stessi, abitare la propria casa, abitare il proprio Stato, abitare il mondo). A Margherita Tercon spetterà il compito di aprire il confronto sul primo tema, “abitare se stessi”, mentre a chiudere il pomeriggio di parole e riflessioni saranno i giornalisti Brahim Maarad e Giulio Cavalli che dialogheranno sul ruolo dell'informazione nello sviluppo di una coscienza critica sia per i singoli sia per la società. Alle 20 riflettori su The Zen Circus, band pisana che ha celebrato quest’anno i suoi vent’anni di attività e che alla Casa dell’Editore presenterà il suo primo romanzo “anti-biografico”. Spazio ancora alla musica con i live di Circo Paniko, Falafel Fazz Familia e dj set.

Sia venerdì sia sabato ci sarà la possibilità di dissetarsi e mangiare con prodotti a km0 e del mercato equo e solidale, grazie alla collaborazione della cooperativa sociale il Millepiedi, Coop. sociale Diapason, Coop. sociale Terre Solidali con prodotti a km0 o equo e solidale.

L’ingresso al Festival richiede la tessera dell’associazione Pacha Mama, al costo di 5 euro e che consente la partecipazione ad entrambe le giornate.

Venerdì 13 settembre:

16.00 apertura festival 18.00 spettacolo teatrale di Margherita e Damiano Tercon 20.00 concerti: the Urgonauts, Camillas, Espana Circo Este 23.30 dj set di H.1 e Stream_error

Sabato 14 settembre:

11.00 apertura festival e giardino, possibilità di ristorazione.

15.30 tavoli di approfondimento

Abitare se stessi - Margherita e Damiano Tercon; Abitare la propria casa - Dijana Pavlovic, Giorgio Beretta, Casa Madiba Network; Abitare il proprio stato - Libera Rimini, Mario Galasso, Corridoi Umanitari Papa Giovanni XXIII; Abitare il mondo - Fridays for future Rimini, Extintion Rebellion Bologna, Banca Etica, Pacha Mama. Informazione e società: Giulio Cavalli e Brahim Maarad.

19.00 presentazione del libro degli Zen Circus 20.00 concerto acustico: Nel Caso

21.30 concerti: band del Circo Paniko, Falafel Fazz Familia 23.30 dj set di Savignao-oh