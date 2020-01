Mary Poppins arriva al cinema Astra di Bellaria

Domenica 26 gennaio alle 16.30 approda al Cinema Teatro Astra Mary Poppins, la magica babysitter di supercalifragilistichespiralitoso. Trama: Siamo a Londra nel 1906. George Banks è un bancario che gestisce la propria casa in maniera ferrea e precisa, pretendendo sempre che le cose funzionino perfettamente. Quando la Tata Ketty si licenzia improvvisamente a causa dei due vivaci figli, Jane e Michael, la famiglia Banks si ritrova a dover assumere una nuova governante. George pubblica un annuncio sul Times. Anche Jane e Michael scrivono un loro annuncio nel quale descrivono la loro tata ideale. La lettera dei due piccoli richiama l'attenzione di una donna che arriva a casa loro scendendo dal cielo con un ombrello. Dopo essersi presentata al capo di casa, annuncia - senza prima attendere un colloquio - che metterà alla prova tutta la famiglia per una settimana. Solo in seguito a questa verifica deciderà se accettare o no il posto. Mary Poppins incanterà fin da subito i due bambini con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Le bizzarre iniziative un po' fuori dal comune adottate da Mary Poppins nei confronti di Jane e Michael non saranno viste di buon occhio dal rigido signor Banks, ma alla fine l'intera famiglia avrà da imparare dalla magica tata, prima che la settimana di prova giunga al termine. Durata: 138 minuti