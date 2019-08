I giovani e la Sagra, alla Pieve di Santarcangelo il concerto del violoncellista Alberto Casadei

Prosegue il programma che la 70esima edizione della Sagra Malatestiana dedica ai giovani musicisti. Dopo lo spettacolare happening del 28 giugno con l’esibizione in piazza Malatesta di trecento ragazzi delle scuole di musica dell’Emilia Romagna affidati alla direzione del compositore Paolo Marzocchi, giovedì 8 agosto (ore 21.30) le note della Sagra arrivano alla Pieve di Santarcangelo. Protagonista il violoncellista Alberto Casadei, che insieme a Claude Richard al violino e Jutta Puchhammer-Sédilot alla viola proporrà un programma che comprende Mozart (Divertimento in mi bemolle maggiore Gran Trio K. 563), Beethoven (Trio in mi bemolle maggiore op. 3), Ravel (Sonata in do maggiore per violino e violoncello), fino a Villa-Lobos (Trio in do minore).

Ingresso 10 euro.