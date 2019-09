I Love Uso l'evento per gli amanti della mountain bike

A Bellaria Igea Marina tutto pronto per I Love you, la kermesse dedicata a tutti gli amanti alla mountain bike in programma dal 20 al 22 settembre. Sono tantissimi gli iscritti, sia per la gara “BIM24HMTB” che per la “BIM6HMTB”, provenienti non solo dal territorio a noi vicino, ma da tutta Italia e dall’estero: non a caso, obiettivo della manifestazione, è proprio quello di far conoscere il territorio emiliano romagnolo, la città di Bellaria Igea Marina ed i sentieri del lungo fiume Uso ad un numero sempre più crescente di persone per vivere questi luoghi 365 giorni l’anno. Se da un lato la gara competitiva BIM6HMTB per il secondo anno rientrerà nel circuito Endurance Tour insieme ad altre tappe a livello nazionale ed internazionale, novità del 2019 sarà il Team Lui & Lei nella BIM24HMTB e la possibilità di proseguire, dopo la BIM6HMTB, l'altra gara Endurance BIM24HMTB, nella stessa categoria; inoltre, quest’anno la gran fondo Cicloturistica Mareterra fa parte del circuito dell’Appennino Bolognese e Valli di Comacchio come 5° ed ultima tappa. Come da tradizione, non solo competitività ma anche puro divertimento attorno al quartier generale allestito in zona ex Fornace. A partire dalla Uso Night Walking, camminata inaugurale notturna che avrà luogo venerdì 20 settembre e che nelle passate edizioni ha visto la partecipazione di oltre 800 camminatori: edizione speciale quella di quest’anno, una “horror edition” in anticipazione di Halloween che vedrà premiati il travestimento più pauroso e le compagini più numerose. Senza dimenticare la già citata Gran Fondo Cicloturistica Mareterra, tradizionale appuntamento dell’Associazione, alla quale hanno aderito lo scorso anno più di 500 ciclisti. Poi ancora spettacolo ed intrattenimento con le band ed i presentatori che animeranno la gara e le serate, eventi collaterali dedicati ai bambini con la collaborazione delle associazioni ciclistiche del territorio, pasta party e ristoro per tutti i partecipanti e tanto altro.