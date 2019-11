Museo della Città: Walter Pasini e "I significati del viaggio"

Domenica 1 dicembre alle ore 10,30 presso la sala degli Arazzi al Museo della Città si terrà la conferenza su “I significati del viaggio” con relatore Walter Pasini. La conferenza conclude la Mostra su Vecchie e Nuove Epidemie.

Nella mitologia il viaggio è fatica, sofferenza, impresa eroica per raggiungere grandi obiettivi come l’immortalità, la gloria, la riconoscenza della comunità. La migrazione degli ominidi dall’Africa verso altri continenti ha rappresentato un momento fondamentale per l’evoluzione della nostra specie. Per

la filosofia il viaggio è fondamentalmente conoscenza, per la letteratura narrazione, per la religione esilio, penitenza e purificazione. Con il Grand Tour del 7-800, il viaggio è istruzione, incontro con il mondo classico, per portare a compimento la formazione culturale delle classi dirigenti europee. Con il turismo termale, il viaggio è ricerca di salute e benessere.

Dopo il secondo dopoguerra, il viaggio diventa turismo di massa, ricerca di piacere e svago. Il viaggio può essere altresì fonte di salute o causa di malattie.

Walter Pasini è un medico esperto di sanità internazionale, è stato per 20 anni direttore del Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Travel Medicine. E’ laureato in Filosofia presso l’Università di Urbino.