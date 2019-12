Da Londra a Rimini: il balletto “Coppelia” al Tiberio

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 10 dicembre alle ore 20.15 in diretta dalla Royal Opera House di Londra per la rassegna Balletto al cinema è in programma Coppelia su musiche di Léo Delibes. Affascinante e divertente, Coppélia racconta una storia che fonde amore, malizia e bambole meccaniche: un classico del repertorio del Royal Ballet, coreografato dalla sua fondatrice Ninette de Valois. La sua coreografia è tecnicamente complessa e richiede un impeccabile tempismo da parte dei ballerini. Il pubblico cinematografico conoscerà un cast superbo con Marianela Nuñez nei panni della vivace Swanilda, Vadim Muntagirov in quelli dell’amatissimo Franz e Gary Avis nel ruolo del magico Dr Coppélius.

Il dottor Coppélius ha una bellissima figlia – Coppélia. Franz si infatua di lei nel vederla seduta al balcone del dottore. La fidanzata di Franz, Swanilda, è molto turbata. Lei e le sue amiche fanno irruzione in casa e scoprono che in realtà Coppélia è una delle tante bambole meccaniche a grandezza naturale realizzate dal medico. Il dottor Coppélius rapisce Franz; ha intenzione di mettere a punto un sacrificio umano e quindi consentire a Coppélia di prendere vita. Tuttavia, Swanilda riesce a salvare Franz facendo ballare le bambole meccaniche; distrae così Coppélius in modo che lei e Franz possano scappare. Fortunatamente il dottor Coppélius non è così malvagio come sembra, e nell’atto finale fa pace con Swanilda e Franz, che ora sono liberi di celebrare il loro matrimonio.