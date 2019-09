Il castello delle meraviglie a Montefiore

Domenica 8 settembre dalle 14.30, pomeriggio dedicato alle famiglie e soprattutto a tutti i bambini, il castello si trasformerà in un luogo nel quale la magia prenderà forma.

Programma:

Ore 14.30 e ore 16.45 La Trampoliera Debora aprirà il pomeriggio con spettacoli e attività, laboratori per i più piccoli dove potranno creare da soli bolle di sapone giganti...

Ore 15 e ore 17.30 Arrivano Li Giullari senza corte con i loro spettacoli itineranti ed esilaranti con magia, giocoleria e tanto altro..

Ore 16 e ore 18.30 il "BLOB SHOW" di Filippo ci allieterà con spettacoli molto divertenti di clown e giocoleria ...

La Truccabimbi Lorenza invece creerà ogni tipo di disegno e tatuaggio con colori anallergici e con le sue sculture di palloncini per grandi e piccini e sarà a disposizione per tutto il pomeriggio!