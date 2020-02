Il ciclo Costruire una storia ospita Roberto Bacci

Nuovo appuntamento a Santarcangelo per il ciclo di incontri Costruire una storia – martedì 4 febbraio alle 21.00 presso la Biblioteca Comunale “A. Baldini” – percorso di riflessione e confronto in vista del 50esimo anniversario di Santarcangelo Festival. Un’indagine a cura di Roberta Ferraresi e dedicata alle direzioni artistiche che si sono avvicendate nella conduzione delle diverse edizioni, la cui mutazione, negli anni, è uno dei caratteri distintivi enrappresentativi del Festival. Ospite di questo nuovo incontro pubblico Roberto Bacci, due volte direttore alla fine degli anni Settanta e a metà degli Ottanta, che imprime al Festival una svolta radicale, inaugurando il decentramento, aprendo a linguaggi teatrali diversi, sperimentando produzioni site-specific. È il suo primo Festival, nel 1978, a plasmare questo imprinting: un autentico laboratorio d'arte e di vita costruito insieme da artisti e cittadini, destinato a cambiare in profondità l'idea di teatro di una comunità. Tra le edizioni da lui dirette, emblematico è il caso del 1984, l'anno dell'Ultimo Festival di Santarcangelo. È “l'ultimo” perché Roberto Bacci si pone il problema di quello che definisce l'invecchiamento naturale della rassegna e vede nella sua “estinzione” un esito necessario: solo così è possibile pensare, non il Festival del futuro, ma il “futuro del Festival”. Secondo Bacci, infatti, per sopravvivere il Festival deve reinventarsi e sfidarsi fino in fondo, anche a scapito della sua stessa esistenza, non fermarsi al già dato ma venir ogni volta reso vivo, riprogettato. “Se non si usano i festival per rischiare qualcosa di nuovo, che cosa ci resta?”, si chiedeva sul catalogo della seconda edizione da lui diretta.

Roberto Bacci (1949) nel 1974 fonda il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale. Dal 1976 al 2003 mette in scena come regista spettacoli che vengono presentati in Italia, Europa, America Latina e Medio Oriente; tra questi alcuni ricevono premi e riconoscimenti dalla critica, come il premio Ubu. È Direttore Artistico di Santarcangelo Festival dal 1978 al 1980 e dal 1984 al 1988, dal 1990 al 1999 del Festival Internazionale VolterraTeatro e del Festival Passaggio a Pontedera. Diventa poi Direttore Artistico della parte teatrale del Festival Fabbrica Europa a Firenze, dal 2002 al 2015. Dal 2015 è Direttore Artistico e regista del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale della Fondazione Teatro della Toscana. Dal 2017 è Consulente per l’attività artistica del CSRT del Teatro della Toscana.



Costruire una storia: Roberto Bacci

4 febbraio 2020, ore 21.00

Biblioteca Comunale "A. Baldini"

Santarcangelo di Romagna

ingresso gratuito