Il Dj Mitch B arriva a Rimini con il remix "balearico" di Teyno - Sadness

Il dj producer romagnolo Mitch B.venerdì 21 e poi giovedì 27 febbraio sarà al Top Club di Rimini con un Dj set.

Le novità per Mitch B. sono tantissime: Joe Vinile & Relight Orchestra - "Into The Groove" (Gary Caos , Mitch B., Zen Remix). La label è Casa Rossa. "Si tratta di una cover del classicone di Madonna, rivisitato in chiave house attualissima. L'accordo l'abbiamo tra l'altro firmato al Midance di Milano", racconta Mitch B.

Venerdì 21 febbraio esce Teyno - Sadness (Van Der Kirche , Mitch B. Remix) su Jango del Mar. "La label fa parte del gruppo Jango Music , che tratta le sonorità più deep baleariche", conclude Mitch B., che il pezzo sui suoi social lo presenta così: "Electronic and balearic vibes, ready for your aperitif on the beach".

Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music, la spagnola Shamkara e l'italiana Yuppies Records. Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento. Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, nell'estate 2019, ad esempio, ha regalato il suo sound soprattutto al celeberrimo Pineta di Milano Marittima, al Donna Rosa 38 di Marina di Ravenna, spiaggia - dinner & dance di riferimento in Riviera Adriatica, e pure a El Hotel Pacha di Ibiza. Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (...). "Bontempi" e "La Noria", tracce che prodotto con FabioEsse, hanno superato rispettivamente i 65.000 ed i 40.000 ascolti su Spotify, mentre il remix creato con Zen per una versione di "Long Train Running" a cura di Relight Orchestra ed Aax Donnell ha raggiunto la seconda posizione su Beatport, lo shop musicale più utilizzato dai dj.