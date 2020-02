Al Cinema Fulgor arriva la rassegna "Cinema FeROCE"

Lunedì 10 febbraio ore 21:00 il primo appuntamento con la proiezione del documentario Shelter-Farewell to eden (Italia/Francia 2019, '81) ospite in sala per l'occasione, il regista, Enrico Masi. Il documentario, prodotto fra Sardegna, Emilia, Liguria, le Alpi Marittime e Parigi e stato girato nel corso di tre anni, ed è strutturato come una narrazione onirica rivolgendosi al pubblico come un intimo diario, quello di Pepsi, militante transessuale alla ricerca di un imPiego stabile in un'isola di fede mussulmana: le Filippine. Un dramma personale, che si riflette all'interno di paesaggi naturali e suburbani.

Programma, lunedì 10 febbraio Cinema Fulgor: Ore 21:00 - Presentazione del documentario da parte del regista Enrico Masi. Ore 21:15 - Proiezione del documentario Shelter - Farewell to eden (proiettato in v/o sottotitolato). Ore 22:30 - Dibattito con il regista Enrico Masi. Ingresso 8,00 euro. Over 65 e studenti 5,00 euro. Non si accettano prenotazioni.