Conversazioni atomiche al cinema Tiberio

Al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 13 giugno parte l’edizione 2019 della rassegna Accadde Domani, incontri con il cinema italiano, in collaborazione con FICE Emilia Romagna: il primo appuntamento è con Conversazioni atomiche di Felice Farina che incontrerà il pubblico dopo la proiezione delle ore 21. Dall’acceleratore di particelle di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al Laboratorio nazionale del Gran Sasso, dall’Interferometro Virgo dell’Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore, Felice Farina si addentra nei laboratori di ricerca per “raccontare la quotidianità di chi ha scelto di dedicare la propria vita a fare domande”. In un road movie che intreccia commedia, situazioni da buddy movie, dialoghi appassionati, divagazione storica e sconfinamenti che aprono al mistero del non ancora conosciuto, Farina conversa con ricercatori, docenti e astronomi a cui chiede risposte se non semplici almeno chiare su fenomeni complessi.

Il film è in programma alle ore 17 ed alle ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6. L'incontro con l'autore sarà allietato da degustazioni di Birra Amarcord.