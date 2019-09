Il Museo Mulino Sapignoli celebra un importante decennale all'insegna della cultura e delle tradizioni

A settembre torna il tradizionale pomeriggio di festa al Museo Mulino Sapignoli che quest'anno compie 10 anni dall'avvenuto recupero e dalla sua inaugurazione. Per celebrare questo importante decennale domenica 29 settembre, a partire dalle 15.30 nel parco del Mulino, si terranno diversi momenti all'insegna della cultura e delle tradizioni del nostro territorio.

La festa si aprirà con il saluto del sindaco e del direttore del Museo Mario Turci. A seguire, la pittrice Maria Grazia Innocenti condurrà un laboratorio per bambini di pittura sui sassi. In contemporanea si terranno: esposizione di giocattoli realizzati con materiali di recupero a cura di Massibus, visite guidate e Gioco dell'Oca vivente, mostra di vecchie foto del Mulino Sapignoli nelle sale della biblioteca e per finire una sorpresa tutta da scoprire: brindisi alla Signora delle Valmarecchia.

Merenda a buffet a cura della Pro Loco di Poggio Berni, accompagnamento musicale di Eleonora Zerbini e Isacco Pagliarani, allievi del conservatorio Bruno Maderna di Forlì. Mostra di oggetti della civiltà contadina "Ta t'arcórd e cuntadòin", a cura del giovanissimo collezionista e appassionato di storia Fabio Cennamo. La collezione comprende oggetti dimenticati in cantina e frutto di rinvenimenti nel terreno. Le attività sono a cura dell'Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni:Biblioteca Museo Mulino Sapignoli, Via Santarcangiolese 4631 Poggio Torriana; tel 0541 688273; a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it; Urp Comune di Poggio Torriana tel 0541 629701