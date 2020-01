Il pentgramma dell'anima: la giornalista Stefania Bonomi presenta il suo ultimo libro

Sabato 11 gennaio alle ore 18, la giornalista e scrittrice Stefania Bonomi presenta, nella sala della Biblioteca comunale, il suo ultimo libro dedicato all'energia universale, alle emozioni e all'amore eterno per la musica, dal titolo Il pentagramma dell'anima. Il romanzo è ispirato al noto attore e scrittore Giorgio Faletti, caro amico dell'autrice, scomparso nel luglio 2014.

... Un uomo muore, muore ma la fine si rivela in realtà l’inizio di un’ascesa spirituale tutta in salita, da conquistare attraverso il riesame di una vita terrena vissuta tra frustrazioni, dolori, amore e un sogno mai realizzato: la musica. E proprio la musica sarà la chiave di svolta per “la missione” che Leonardo Alfieri, scrittore-attore, colto da una fine improvvisa e inaspettata, dovrà portare a compimento fra cielo e terra.

Se un aldilà esiste con quale linguaggio potrebbe mai esprimersi e comunicare con un aldiqua? Solo una: la musica. La più subliminale fra le forme d’arte capace di smuovere il divino che c’è in noi. E allora, le note musicali, piene e vuote, alte e basse, legate, intrecciate e ripetute, s’insinuano fra i neuroni, superando l’inconscio e svelando legami insospettabili di attrazioni, apparenti coincidenze, canalizzazioni, dejavù e destini karmici dentro i quali tutti i personaggi del romanzo, in un ben congegnato gioco di specchi, si ritrovano inesorabilmente invischiati. ...