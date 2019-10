In diretta il "Don Giovanni" al Cinepalace di Riccione

Uno dei capolavori di Mozart Don Giovanni apre la stagione della Royal Opera House. La meravigliosa opera buffa dedicata al celebre seduttore in diretta via satellite dal palco londinese arriva sugli schermi del Cinepalace Martedì 8 ottobre alle ore 19.45.

Don Giovanni presenta personaggi complessi, un dramma avvincente e melodie gloriose, da “Aria dello champagne” intonata dallo stesso Don Giovanni alla tenera espressione d’amore “Dalla sua pace” di Don Ottavio. L’anti-eroe Don Giovanni è interpretato da Erwin Schrott. Nel cast anche Roberto Tagliavini nei panni di Leporello, Malin Byström come Donna Anna, Daniel Behle in Don Ottavio, Christine Rice in Donna Elvira, Louise Alder in Zerlina, Leon Košavić in Masetto e Peter Magoulas nel ruolo del Commendatore. Dirige l’orchestra Hartmut Haenchen.

Le dirette al cinema della Royal Opera House offrono al pubblico un’esperienza esclusiva, arricchita da filmati e interviste dietro le quinte.

Biglietto intero euro 12.00 - ridotto euro 10.00

Per info: www.giometti cinema.com