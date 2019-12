Inaugura “La fantasia del recupero” presepe al Mulino Sapignoli

Torna, per l’ottavo anno consecutivo al Mulino Sapignoli, il tradizionale Presepe: progetto sostenuto dall’Amministrazione comunale con la sempre forte e viva collaborazione dell’Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli. Per l’edizione 2019 del “Presepe al Mulino” l’allestimento è a cura dalla Cooperativa Atlantide con la partecipazione dell’artista Antonella Flenghi, autrice della Natività di pane, e la collaborazione del Forno Zanni di Poggio Torriana.

Come ogni anno, si tratta dell’esito di un progetto che vede la partecipazione attiva degli alunni delle scuole del territorio impegnati, assieme ai loro insegnanti, nella realizzazione di una grande opera collettiva.

Tradizione e innovazione trovano una sintesi armoniosa nell’antica e suggestiva cornice del Mulino Sapignoli con un tema di grande attualità. “La fantasia del recupero” è, infatti, il titolo scelto con l’intento di promuovere tra le nuove generazioni una buona educazione ecologica attraverso un uso consapevole del rifiuto.

Per l’occasione, grazie al riciclo creativo, sono stati utilizzati esclusivamente oggetti e materiali destinati, altrimenti, al bidone della spazzatura, trasformati e riproposti in nuova veste come ad assumere una seconda vita.

L’inaugurazione del Presepe, a cura dell’Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli, prevista per domenica 8 dicembre, sarà un momento di festa e convivialità: si parte alle ore 15 con la proiezione del film per ragazzi di Ben Stassen “Le avventure di Sammy” presso il Centro sociale di Poggio Torriana e al termine, con una fiaccolata fiaccolata accompagnata dalle classiche note della zampogna, ci si sposterà fino al Mulino Sapignoli dove tra una gustosa cioccolata calda e un bicchiere di vin brulé sarà possibile visitare il Presepe “La fantasia del recupero”.

Il Presepe sarà visitabile gratuitamente nei giorni di apertura della biblioteca comunale fino al 20 dicembre 2019 e dal 7 al 31 gennaio 2020 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 15.30 alle 18.30; martedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Sarà inoltre visitabile con orario 15-18 nei seguenti giorni festivi: 8, 15, 22, 26, 29 dicembre; 5-6-19 gennaio.