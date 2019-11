Inaugura Plastica appARTE: una mostra per riflettere sulla tutela dell’ambiente

Inaugura il 5 novembre alle 17.30, in presenza dell’Assessore alla scuola e politiche educative del Comune di Rimini Mattia Morolli, la mostra Plastica appARTE curata da Info Alberghi Srl in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “A.Serpieri” di Rimini, Fondazione Cetacea onlus e con il patrocinio del Comune di Rimini. La mostra conclude il progetto Blu Booking, lanciato da Info Alberghi Srl durante l’estate 2019 allo scopo di sensibilizzare su un utilizzo più consapevole della plastica soprattutto in ambito turistico. La web agency riminese ha coinvolto tutti gli hotel presenti sul portale di promozione turistica www.info-alberghi.com chiedendo loro di accettare una proposta: 250 cannucce di carta in cambio di 250 cannucce in plastica. I 203 hotel aderenti al progetto, oltre a dispensare ai loro ospiti le cannucce di carta (e con esse un segno di sostenibilità ambientale), hanno condiviso l’adozione di 3 tartarughe ricoverate in gravi condizioni presso la Fondazione Cetacea Onlus di Riccione: Alessandra, Carolina e Faustina. Le cannucce raccolte, oltre 50 mila, nelle mani degli studenti del Liceo Artistico “A.Serpieri” di Rimini, hanno dato vita a una selezione di opere d’arte sul tema dell’inquinamento marino. Attraverso la sensibilità dei ragazzi, sarà così possibile riflettere insieme su un tema trasversale a tutte le generazioni ma fondamentale soprattutto per i giovani: il futuro del pianeta. Tra le opere in mostra: “Cannucce in burrasca”, scultura che rappresenta un mare ondoso costituito solo di cannucce le cui sfumature vanno ad intrecciarsi simulando provocatoriamente il rimescolio di una tempesta; “Identità”, bassorilievo raffigurante un cavalluccio marino la cui essenza è diventata plastica, evoluzione dell’immagine drammatica e ormai celebre del cavalluccio marino avvinghiato a un cotton fioc. Nel contesto della mostra Plastica AppArte sarà possibile anche visitare la mostra del progetto Europeo Clean Sea Life - Tutti insieme per il mare pulito, a cura di Fondazione Cetacea Onlus.