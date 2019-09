"House Of Rock" inaugura con le note della band West River Band

Un sabato sera all'insegna della buona musica dal vivo, quello del 14 Settembre. In occasione dell' Inaugurazione del noto locale "House Of Rock" di Rimini, considerato il Tempio Sacro della musica Live in Riviera Adriatica, si esibira' la famosa e stimata band pesarese: West River Band!!

Si potra' ascoltare tutto il meglio della West Coast Californiana e Southern Rock, dagli Eagles ai Toto, dai Creedence ai Doobie Brothers, da Bob Dylan ai Lynyrd Skynyrd, passando per Simon and Gurfunlel e gli America, senza tralasciare un saltino nella East Coast con i Boston e i The Knack!!

La West River Band vanta gia' al suo attivo centinaia di date live nei loro vari tour precedenti ed in questo attuale, "Rock around the Coast", che li ha portati a suonare ed esibirsi in mezza Italia, in Piazze, Club, Eventi e Manifestazioni, di ogni tipo, ma con palcoscenici sempre di alto livello!