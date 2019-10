Inaugura “Abandoned Tales” la mostra fotografica di Valentina Roncoletta

“Abandoned Tales” è la mostra che la fotografa riminese Valentina Roncoletta, propone allo spazio Speakspace di via Bertola, in centro a Rimini, a partire da venerdì 4 ottobre (inaugurazione alle 19.30).

E’ la prima volta che un’esponente dell’Urban Exploration (esplorazione urbana, anche abbreviato in Urbex) propone le sue opere a Rimini. L’Urbex vede impegnati fotografi che intendono documentare luoghi (case, siti industriali, tunnel, condotte, sotterranei…) in procinto di scomparire. L’intento di questa fotografia è sociale e politico: salvaguardare e proteggere i luoghi urbani abbandonati sottraendoli al completo decadimento. Molti appassionati di questo tema cercano di valorizzare questi ambienti e proporli all’attenzione del pubblico per far conoscere le meraviglie perdute dei propri Paesi, portando avanti anche progetti di sensibilizzazione e raccolte fondi.

"Mi sono avvicinata al mondo della fotografia nel 2011 da autodidatta, - racconta Valentina - prendendo confidenza con una Canon reflex che non mi abbandona mai. Insieme a un gruppo di amici ho scoperto il mondo dell'Urbex che mi porta a scoprire e fotografare ville, castelli e fabbriche abbandonate in giro per l'Italia tenendo sempre a mente la vera filosofia di chi pratica questo strano "hobby": "Take nothing but photographs, leave nothing but footprints". Entrando in questi luoghi, infatti, è fondamentale ricordarsi che sono proprietà private. Il rispetto del luogo, della sua riservatezza e degli oggetti al suo interno, è molto importante per impedire l'accesso a vandali o ladri”.

E, in effetti, nelle foto che saranno esposte non vi sarà la esatta descrizione del luogo dove questi manufatti si trovano, proprio per garantirne la riservatezza.