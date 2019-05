Lina di Umberto Giovannini dal 25 maggio in esposizione al Museo della Città

Il 25 maggio alle ore 18 verrà inaugurata la terza tappa di LINA, progetto realizzato da Umberto Giovannini: una fusione tra installazioni xilografiche, musica e suoni pensato site specific per l'Ala Nuova del Museo della Città di Rimini

Umberto Giovannini – artista visivo con un percorso tra printmaking, arti performative e musica –, indaga la percezione del contemporaneo, riletto attraverso la lente di una memoria collettiva.

L’intero progetto, ideato tra Roma e Catania e realizzato tra Londra e l’Italia dal 2016 al 2019, è pensato come un percorso di installazioni della serie di xilografie policrome stampate su carta washi, dove si incontrano esperienze visive e sonore, realizzate assieme al musicista riminese Stefano Pagliarani.

In occasione della mostra sarà presentato il libro d'artista Parole per LINA di Walter Pretolani.

La mostra è aperta dal 25 maggio al 16 giugno 2019

da martedì a domenica ore 10.00 - 19.00, chiuso lunedì.