Don Giovanni Montali: una mostra itinerante per ricordare il parroco di Riccione

Inaugurazione giovedì 3 ottobre ore 20.30 Mostra documentaria e fotografica itinerante che ripercorre la vita, l’eredità sociale e pastorale di Don Giovanni Montali (1881 -1959), parroco della chiesa di San Lorenzo in Strada a Riccione dal 1912 al 1959. In occasione del 60° anniversario della sua morte, il Comune di Riccione, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” della Diocesi di Rimini e di San Marino - Montefeltro, la Fondazione “Igino Righetti”, in collaborazione con il Comitato d’Area S. Lorenzo e la parrocchia San Lorenzo in Strada, rendono omaggio a questa grande figura di sacerdote che ha dedicato l’intera esistenza alla città ed è stato un protagonista e testimone della storia cittadina della prima metà del secolo scorso. L'esposizione, composta da pannelli, materiali d’epoca - tra cui preziosi documenti e lettere originali a importanti esponenti della chiesa e della politica - ripercorre in maniera tematica e cronologica le tappe fondamentali della vita e delle opere realizzate da Don Montali.

La mostra

10 pannelli corredati da immagini ripercorrono in maniera tematica e cronologica le tappe fondamentali della vita di Don Montali: dagli anni della formazione, all’attività pastorale a San Lorenzo, alle opere sociali a favore della città; dagli anni terribili della seconda guerra mondiale al dopoguerra e alla ricostruzione. L’esposizione è arricchita da materiali d’epoca, tra cui preziosi documenti e lettere originali a importanti esponenti della chiesa e della politica e anche oggetti appartenuti a Don Giovanni Montali.

Il programma

Giovedì 3 ottobre ore 20:30 - Centro parrocchiale San Lorenzo in Strada – Sala Don Giovanni Montali Inaugurazione della mostra. Ore 21 - Chiesa San Lorenzo in Strada conferenza "La chiesa di fronte al modernismo e al fascismo: tra carità e politica Don Giovanni Montali e l'eredità culturale di Igino Righetti" Incontro con prof. Tiziano Torresi (Università degli Studi Roma Tre)

Testimonianze su e di don Giovanni Montali con don Davide Arcangeli, vicario parrocchiale San Lorenzo in Strada, e dottoressa Anna Lucciola. Moderatore: prof. don Gabriele Gozzi, vice direttore ISSR A. Marvelli

venerdì 25 ottobre, ore 21 - Palazzo del turismo. Saluti delle autorità con Renata Tosi, sindaco di Riccione, e mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini. Conferenza Igino Righetti e il rinnovamento della cultura cattolica. L'influsso del suo pensiero sulla chiesa e sulla cultura del suo tempo. Prof. Renato Moro, docente di storia contemporanea Università degli Studi Roma Tre. Moderatore: prof. don Pierpaolo Conti, direttore ufficio pastorale Sociale della Diocesi di Rimini

Apertura mostra:

Centro parrocchiale San Lorenzo. Sala Don Montali: sabato 5 e domenica 6 ottobre, ore 16-22. Palazzo del Turismo venerdì 25 ottobre, ore 20-23, sabato 26 e domenica 27 ottobre, ore 10-13 / 16-19. Ingresso libero. Visite guidate su prenotazione