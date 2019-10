Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze: incontro al Palazzo del Turismo

Venerdì 11 ottobre ore 20.30 Incontro sull'adolescenza. Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze al Palazzo del Turismo di Riccione.

Un ciclo di incontri dedicati all'adolescenza, organizzati dalla Regione Emilia-Romagna, rivolti alle famiglie e agli insegnanti per consentire momenti di riflessione e scambio sulla complessità di questo momento.Una preziosa occasione per capire meglio come comportarsi con i propri figli ed aiutarli a crescere. Gli incontri sono tenuti da esperti dell’Istituto Minotauro di Milano, centro di eccellenza che da anni si occupa dello studio e delle dinamiche inerenti l’adolescenza. Venerdì 11 ottobre ore 20.30 al Palazzo del turismo di Riccione si svolge l'incontro Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze condotto da Tania Scodeggio , psicologa e psicoterapeuta per adolescenti, giovani adulti e genitori. Gli altri appuntamenti: 3 ottobre ore 20:30 incontro Genitori influencer al Palazzo del turismo di Rimini, piazzale Fellini,; 22 ottobre ore 20.30 Molti amici e nuovi amori , Biblioteca comunale Antonio Baldini Via Pascoli, 3 Santarcangelo di Romagna. Ingresso libero