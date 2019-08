Stelle internazionali della techno mondiale ‘incendieranno’ il porto di Rimini con Indipendece

Un palco enorme disegnato per creare elementi scenografici tridimensionali con oltre 300 corpi illuminanti direttamente sulla spiaggia. È quello della Summer Beach Arena di Rimini, sul Largo Ruggero Boscovich che, illuminerà con 300 mq di video Led, la notte tra il 14 e 15 agosto. La spiaggia libera sul porto di Rimini, si riaccende con l’evento firmato “Independence”. Stelle internazionali della techno mondiale ‘incendieranno’ coi loro dj set migliaia di giovani che arriveranno da tutta Italia e non solo. A dieci anni di distanza torna in Italia il b2b di Marco Carola, produttore italiano e promotore di Music On e resident al Pacha di Ibiza con Loco Dice, conteso dalle consolle più prestigiose del mondo.

Ad aprire l’evento Independence dalle ore 17.00 sarà Frank Storm, all’anagrafe Francesco Maffei, con i suoi soli 24 anni ed il suo gusto per la combinazione di suoni caldi e sfumature techno. Insieme a lui salirà sul palco: King Joshua,

cittadino del mondo con una vasta cultura musicale che, ha sviluppato una versatilità nell'adattarsi a ogni tipo di situazione riportando nelle sue produzioni tutti i colori delle sue emozioni.

In consolle anche Antonio Pica, anche lui partenopeo e con una passione per la musica e un sogno nel cassetto che insegue da anni senza sosta. E torna ad esibirsi sul palco di Independence insieme a Marco Carola per cui ha un’autentica passione ed anni fa è stato suo ospite Music On all’Amnesia di Ibiza.

Dopo la sua partecipazione alla Molo Street Parade, a far ballare il dancefloor ci sarà anche Marco Faraone, giovane dj e produttore poliedrico, amato da pubblico e critica e uno dei più versatili nel panorama. In linea up un altro grande nome come Chris Liebing. Nato e cresciuto nel cuore della Germania, rappresenta attualmente una delle figure artistiche di maggiore spessore del panorama techno globale. Eclettico, geniale e precursore di un genere che avrebbe

segnato in modo indelebile il mondo della musica elettronica, sono questi i punti che delineano il ritratto di Chris Liebing. È stato uno dei primi dj a promuovere il suono in formato digitale e ha dedicato gran parte della propria vita alla

diffusione della musica e della cultura club. Il suo percorso è tanto lungo quanto ricco, composto da performance che

hanno scatenato il dancefloor dei migliori festival, alle numerose collaborazioni con radio, etichette discografiche e importanti club di riferimento per il pubblico amante della musica elettronica. Gran finale, dopo la mezzonotte inoltrata, con il b2b dell’ambasciatore globale della techno: Marco Carola. Il dj ha portato la fiorente scena techno napoletana nel resto del mondo ed oggi è uno degli artisti più rispettati a livello mondiale nella musica elettronica. Famoso per

il suo energico e impressionante stile a tre deck di missaggio e lungo set, Carola è uno dei dj più richiesti negli ultimi decenni ed è uno dei preferiti dai fan di Ibiza, New York e in Sud America. Insieme a lui a chiudere l’evento Independence, un altro titano della consolle e fondatore dell’etichetta discografica

Desolat è: il carismatico Loco Dice. Uno dei pochi protagonisti del variegato universo della musica elettronica capace di mettersi sempre in discussione. Uno dei primissimi dj ad avvicinare se non abbattere i confini tra house e techno, così come ha non mai dimenticato né tantomeno rinnegato le sue origini hip hop. Grazie al suo eclettismo si può spiegare in parte perché piaccia cosi tanto ad un pubblico così trasversale. L’evento “Independence” è organizzato dalla società d’eventi marchigiana “Experience entertainment”. “La riviera è da sempre un modello turistico a cui ispirarsi – spiega

l’amministratore delegato Marco Nacciarriti - e soprattutto sulla quale investire in un periodo dell’anno così votato al divertimento. La formula del beach party s’ispira anche alla tendenza ibizenca. Nomi prestigiosi del mondo del clubbing internazionale insieme alla location a cielo aperto come la Summer Beach Arena è stato il valore aggiunto per decidere

su dove approdare con i nostri grandi eventi”. Sul Lungomare Tintori si ripete l’area Street Food con Food Truck provenienti da tutta Italia con specialità variegate e low coast. Un ulteriore area spettacolo, totalmente gratuita, sarà nella pista di pattinaggio sul Lungomare Tintori con i djs set di Mauro Catalini e Romoletto con animazione del Gran

Caribe, dalle ore 18 a mezzanotte.