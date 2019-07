Insieme per l'Ail a Torre Pedrera tra musica, balli e giocolieri

Venerdì 26 luglio 2019 alle 21 in piazza Sacchini a Torre Pedrera si svolgerà la serata dal tema "Insieme per l'Ail". Una serata di musica nella quale si esibiranno nelle più belle canzoni degli ultimi anni: Annalisa Batani, Stella Giorgi, Gloria Vampa, Michela Mussoni, Federica Pinto, Carla Paradiso, Sergio Salvini, Giorgia Aprile e il giocoliere Giacomo Zaghini. Presenta Mirko Cusinatti. Durante lo spettacolo piadina e nutella per tutti. Il ricavato della serata ad offerta libera, andrà interamente devoluto ad AIL Rimini OdV. Serata organizzata dal Comitato Turistico di Torre Pedrera in collaborazione con l'Associazione culturale 'Note e movimento'