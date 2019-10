"Fatti un selfie in maschera": torna a Bellaria l'isola di Halloween

Dopo il successo dell'anno scorso, giovedì 31 ottobre dalle 9 alle 19, ritorna l'evento "Isola di Halloween" creato dall’Associazione Isola dei Platani. Il Centro Commerciale naturale Isola dei Platani vi aspetta per una giornata di paura con l'appuntamento con Fatti un selfie in maschera davanti alle vetrine dei negozi......Posta e vinci. Quest’anno saranno ben 4 i premiati con il Premio speciale alla maschera più originale: un soggiorno per due persone, offerto dal B&B Al Tardino Mentre con i like, saranno premiati:

1° Premio è offerto da I Caffè Italiani (Macchina caffè +100 capsule).

2° Premio è offerto da Chiodi Bianco casa (Trapunta 1 piazza).

3° Premio è offerto da Pizza al Quadrato (3 buoni pizza da una teglia).

Le vetrine dei negozi dell’isola saranno addobbati a tema dai negozianti e anche grazie alle decorazioni fatte dai ragazzi della 3a e delle 5e elementari della Scuola Tre Ponti di Bellaria Igea Marina. Dolci e Caramelle a tutti i bambini saranno distribuiti dai vari negozianti dell'Area Commerciale nel pomeriggio del 31 Ottobre "Dolcetto o Scherzetto?" Appuntamenti della giornata saranno anche: pomeridiano Happy Halloween in Biblioteca dalle 16,00 inoltre Halloween Barrio Closing party e Halloween Cafe' Madrid zona Stazione F.S dalle ore 22,00 Per l’occasione l’isola si accende con le nuove esclusive luminarie.