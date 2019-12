Ivano Dionigi presenta il suo ultimo libro "Osa sapere. Contro la paura e l’ignoranza"

Lunedì 9 dicembre, alle ore 17. Ivano Dionigi, latinista di fama internazionale, presenterà il suo ultimo libro "Osa sapere. Contro la paura e l’ignoranza", invitato dalla Fondazione Righetti, in palazzo Buonadrata presso la sala della Fondazione Carim.I libri di Dionigi vengono incontro ad un bisogno sentito di dare senso all’ esistenza, nella stagione di uno sviluppo tecnologico impetuoso e di uno smarrimento generalizzato. Il presente e il futuro fanno paura e molti si ritirano dall’impegno sociale e politico, rinchiudendosi in un privato assediato da molti incubi, compreso quello di una presunta nuova “invasione dei barbari”. Contro ogni rassegnazione Dionigi ripete «osa sapere» , un’ espressione cara ad Orazio e resa celebre da Immanuel Kant nel famoso testo intitolato Cos’è l’illuminismo?. Una caratteristica dell’argomentare di Dionigi è il passaggio continuo dal mondo classico all’attualità, mostrando che solo una cultura capace di unificare la dimensione umanistica e quella del presente , può aiutarci a comprendere le ragioni dei mutamento e a orientarci nel rapidissimo cambiamento d’epoca. Di qui l’urgenza di recuperare un “pensiero lungo” e un vero dialogo tra i saperi, ponendo le condizioni per instaurare un nuovo umanesimo che veda nella scuola e nell’Università luoghi deputati per l’elaborazione, senza trascurare l’apporto di coloro che intendono professare la conoscenza, la verità, l’attenzione verso tutti, contro la paura e l’ignoranza. Dionigi è stato Magnifico rettore dell’Università di Bologna ed è direttore del Centro studi “La permanenza del classico”