Jacopo Fo in scena per raccontare cosa significa essere figlio d’arte

Sabato 9 novembre, alle 21.00 presso il teatro Astra di Bellaria Igea Marina, secondo appuntamento della stagione con lo spettacolo “Com’è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame?” con Jacopo Fo.

“La domanda alla quale si pensa di avere la risposta pronta”, spiega Jacopo, “mentre parte in testa la solita tiritera preparata in anticipo riaffiorano i ricordi e le emozioni”. Sembra che nessuna risposta sarà uguale a quella successiva. Jacopo Fo scrive un libro che diventa uno spettacolo teatrale, nato anche grazie ai consigli del padre che vengono citati all’inizio del racconto: “… mi disse che se, mentre scrivi, ti inchiodi e la storia non va più avanti, molto probabilmente hai preso una deviazione sbagliata. Allora devi tornare indietro fino all’ultimo passaggio che ti convince, ti appassiona e da lì riprendere il racconto cercando un diverso sviluppo”. Jacopo aggiunge: “Quando sono arrivato a scrivere gran parte di questo racconto, mi sono inchiodato!”

A fine spettacolo, Jacopo Fo si fermerà ad incontrare il pubblico del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina e firmare le copie del libro che porta lo stesso nome: “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”. Le copie del libro sono in vendita presso il Teatro Astra negli orari di biglietteria: mercoledì 11.00-13 .00; giovedì, venerdì e sabato 17.00-19 .00.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.00. Biglietti: intero 18 euro, ridotto (over 65, under 18, studenti universitari, possessori di younGErcard) 16 euro.