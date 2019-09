Jonas Rimini: parte il ciclo di incontri sul tema della trasgressione

La sede riminese dell’associazione Jonas Italia, clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi fondata da Massimo Recalcati organizza, in collaborazione con la Libreria Riminese, un ciclo di incontri sul tema della trasgressione. Ospiti: Silvia Lippi (11 ottobre), Aldo Becce (17 ottobre), Massimo Recalcati (23 ottobre), Alex Pagliardini (8 novembre), Francesco Giglio (23 novembre)

Un autunno di trasgressione a Rimini grazie a Jonas. È questo il tema del primo ciclo di incontri organizzato dalla neonata sede riminese di Jonas Italia, in collaborazione con la libreria riminese.

Jonas Rimini è la 33esima sede che compone Jonas Italia – centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, associazione fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. L’associazione, che ha sede in via Giordano Bruno 16, promuove la cura, la prevenzione, la ricerca scientifica e il trattamento delle patologie inerenti il disagio contemporaneo quali anoressia, bulimia, depressione, attacchi di panico, disturbi d’ansia, dipendenze, disagio dell’infanzia e dell’adolescenza, disagio familiare. Oltre ad accogliere la sofferenza dei singoli, Jonas offre consulenze a genitori, insegnanti, educatori e operatori sociali che sperimentano delle impasse nel proprio tentativo di fronteggiare il disagio e la sofferenza altrui.

Il titolo del primo ciclo di incontri che si svolgerà presso la libreria riminese in piazzetta Gregorio da Rimini 13 alle 18:30 è Sulla trasgressione nel contemporaneo. Una lettura psicoanalitica. a partire dall’11 ottobre. I protagonisti degli incontri saranno: Silvia Lippi (11 ottobre), Aldo Becce (17 ottobre), Massimo Recalcati (23 ottobre), Alex Pagliardini (8 novembre), Francesco Giglio (23 novembre)