TaxiWars a Rimini con JustFor1Day la rasegna musicale e arte di Smiting Festival

JustFor1Day è la rassegna itinerante di musica e arti nel territorio riminese creata da Smiting Festival e Musincanta. Ogni appuntamento è unico ed esclusivo. Saranno combinati progetti internazionali, nazionali e locali, per procedere parallelamente alla conoscenza di nuove location e alla scoperta e condivisione della cultura musicale e artistica, “solo per un giorno”. Gli appuntamenti sono caratterizzati anche da ristori gastronomici e da orari informalmente comodi (già da metà mattinata - ora pranzo o da pomeriggio). La data “zero” -avvenuta in maggio- ha portato a Rimini la band francese in grande ascesa mondiale “You Said Strange”, riscuotendo ottimo successo dal pubblico.

In Novembre 2019 due nuovi concerti-eventi internazionali a Rimini: domenica 3 (nel weekend di ponte lungo) TaxiWars con Tom Barman dei Deus (Belgio-New York/USA) e domenica 24 Matt Elliott (GB) affiancati reciprocamente da AGA e Pieralberto Valli. Coinvolti anche gli studenti dell’Università di Bologna partecipanti alla call musicale “Campus Vibes – UNIBO Music Call Rimini”.

Qualche dettaglio sugli eventi. Domenica 3 novembre dalle ore 18 la straordinaria data a Rimini dei TaxiWars, ecclettico progetto jazz-rock di Tom Barman, leader e frontman della band dEUS e il sassofonista belga-newyorkese Robin Verheyen. Il “Satellite MusiClub” di Rimini sarà la sede di questo evento JF1D con ristoro, allestimenti e ospiti che sorprenderanno. I TaxiWars in combo completo presenteranno l’album “Artificial Horizon” frutto di energia e bravura, oltre ad un certo approccio infuocato bohèmien che in qualche modo li distingue nella sontuosa scena jazz. Inizio live ore 20 con apertura dell’innovativo live di AGA (Alessandro Antolini e Gianni Giovanni Margotto) e il nuovo EP “Dream on”. Prevendite su Vivaticket - Liveticket (anche per App18 e Carta dei Docenti).

La domenica 24 novembre JF1D sarà all’Admiral Art Hotel di Rimini dove sarà possibile visitare l’esposizione Rosini Gutman con opere d’arte di Wahrol, Modigliani, Indiana, Schifani e molti altri. Si proseguirà con la visita delle camere personalizzate (tra cui l’Art Room 212 “David Bowie” di William Zanca, l’Art Room 209 di Emilio Tadini). Durante il percorso, l’associazione dell’Università di Bologna ‘ESN Rimini’ e gli studenti-musicisti partecipanti al “Campus Vibes” interagiranno con i presenti. Dalle ore 12,00 fino alle ore 14,15 Brunch al “Cage Club” sito al 1° piano dell’Admiral. Alle ore 15 il live di Matt Elliott, ricercatissimo cantautore di Bristol noto per alcune perle di musica nuova autorale, oltre al suo progetto elettronico “Third Eye Foundation”. Elliott sarà introdotto da Pieralberto Valli, sofisticato e sensibile, con il suo ultimo lavoro "Numen".