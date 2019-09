L'esperienza eremitica in Italia: Voci nel silenzio a Cattolica

Sono in programma due nuove tappe emiliane di Voci dal Silenzio, il documentario sull’esperienza eremitica ed ascetica in Italia. Gli incontri avranno luogo il 25 settembre al Salone Snaporaz di Cattolica e il 26 settembre a Bologna, al Cinema Bellinzona, in occasione del Festival Francescano. In sala i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita che interverranno, al termine delle proiezioni, per rispondere alle domande del pubblico e raccontarci di questo loro viaggio tra gli eremi d’Italia.

CATTOLICA Mercoledì 25 settembre, ore 21.00 Salone Snaporaz Proiezione e incontro con gli autori Voci dal Silenzio a Cattolica