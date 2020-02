L'opera incontra la danza al Teatro della Regina con Carmen ed il Bolero

Un nuovo appuntamento di danza per la stagione teatrale di Cattolica con Carmen Bolero, in scena al Teatro della Regina sabato 15 febbraio (inizio ore 21,15). Su musiche di George Bizet, Los Panchos, Maurice Ravel e Stefano Corrias, la MM Contemporary Dance Company offre la sua rivisitazione di due grandi titoli del repertorio musicale nell’interpretazione dei celebri coreografi Emanuele Soavi, da anni attivo in Germania presso prestigiose compagnie, e Michele Merola, direttore artistico della compagnia. I danzatori sono Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Martina Piacentino, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa. Lo spettacolo si compone di una prima parte, Bolero (della durata di 30 minuti), e di una seconda parte, Carmen Sweet (della durata di 40 minuti), separate da un intervallo.