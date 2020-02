Il Paradiso probabilmente arriva al cinema Tiberio

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 6 a domenica 9 febbraio (ore 21, sabato anche ore 17) è in programma, in prima visione, il film Il Paradiso probabilmente di Elia Sulemain con Elia Sulemain, Gael Garcia Bernal e Ali Suliman.

Il Paradiso probabilmente é una commedia grottesca con la quale il cineasta Elia Suleiman, viaggiando di città in città, descrive degli acuti parallelismi tra la sua terra natale e il mondo al di fuori da essa. Il film è incentrato sulla storia di Es (Suleiman), uno strambo personaggio che compierà un viaggio alla ricerca di una nuova terra in cui abitare, ma che si ritroverà, suo malgrado, perseguitato dalla stessa patria dalla quale è fuggito. Il soffocante desiderio di una nuova vita sarà lo spunto per dar vita a una commedia dell’assurdo, basata sulla ricerca sia della propria identità, che della nazionalità e dell’appartenenza, sollevando un interrogativo ben più profondo di quanto ci si possa aspettare: se non siamo in sintonia con noi stessi, riusciremo mai a trovare il nostro posto nel mondo? Elia Suleiman, regista, attore e sceneggiatore palestinese, è senza dubbio una delle voci più significative del cinema d’autore medio-orientale.

Nel corso della sua carriera, fin dal suo esordio nel 1996 con “Cronaca di una sparizione” (subito premiato come Migliore Opera Prima al Festival di Venezia) e soprattutto col successivo “Intervento divino” arrivato nel 2002, Suleiman si è imposto al grande pubblico con uno stile personale, a metà strada tra il surreale e il grottesco, toccando temi come l’alienazione e la crisi d’identità, con un linguaggio non solo ironico ma anche profondamente cinico e a tratti struggente.

Da lunedì 10 a mercoledì 12 febbraio (alle ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietti interi € 10, ridotti € 8) nuovo appuntamento con La Grande Arte al Cinema: in programma Impressionisti segreti di Daniele Pini. Manet, Caillebotte, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Sisley, Signac: arriva sul grande schermo il docu-film che rivela cinquanta inediti capolavori del movimento che ha rivoluzionato la storia dell’arte moderna.

Come guardavano il mondo gli impressionisti? Che rapporto avevano con la tecnica, con il colore, con la luce e con l’universo di forme che componeva la realtà davanti ai loro occhi? Come furono accolte le loro opere? Come sono passate dall’essere rifiutate da critica e pubblico a diventare in pochi anni tra le più amate nel mondo? Per scoprirlo, arriva al cinema, il docu-film diretto da Daniele Pini, ideato per raccontare la rivoluzione artistica del movimento impressionista attraverso cinquanta tesori nascosti esposti per la prima volta a Roma a Palazzo Bonaparte in occasione della omonima mostra realizzata nel 2019 da Arthemisia. Impressionisti segreti è un viaggio immersivo all’interno dell’intimità degli impressionisti e dei loro quadri che si propone di offrire una visita “privilegiata” che stimoli la curiosità degli spettatori e regali loro una prospettiva sulle opere complementare all’esperienza dal vivo, permettendo agli spettatori in sala di immergersi nel lavoro dei pittori e coglierne dettagli inediti.